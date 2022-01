Locales à Kolda : Mame Boye Diao reçoit les prières des sages de la cité régionale…

Le candidat de Nay Leer a reçu les prières des sages du quartier Cité Régionale pour des élections apaisées et pour la victoire finale. Au cours de cette rencontre, les jeunes, les femmes et les vieux ont formulé des doléances comme l’emploi des jeunes, l’assainissement, la voirie, l’autonomisation des femmes, entre autres. Ces derniers soutiennent qu’ils vont voter la liste de Mame Boye Diao pour la commune car selon eux « c’est l’homme de la situation ».

Répondant aux préoccupations de ces derniers, Mame Boye Diao les a invités « à voter sa liste pour la mairie car étant le meilleur choix pour les sortir de la précarité ». Dans la foulée, il a critiqué sévèrement la gestion de l’équipe municipale : « on ne doit plus accepter d’être utilisé à l’approche de chaque élection en vous faisant de fausses promesses. D’ailleurs, la seule solution des jeunes et de l’emploi demeure le taxi-jakarta dans notre commune, preuve de leur incapacité. Ce n’est pas ceci qui va faire avancer notre ville. Mais moi, je suis venu vous présenter un programme fiable pour échanger avec vous dans la confiance… »



Dans cette démarche d’éveil des consciences, il précise : « n’acceptez pas d’être manipulé par l’achat de conscience de candidats afin de mettre n’importe qui à la tête de la mairie. Nous devons voter programme en évitant les manipulations de politiciens véreux pour vous tromper encore pendant cinq ans. »



« Si voulez que la situation change regardez le bon profil et programme du candidat. Kolda est sinistrée c’est pourquoi nous devons nous battre pour inverser la tendance. Et pour ce choix judicieux, il faut voter utile pour le candidat qui pourrait soigner vos maux », conclura-t-il.