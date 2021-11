Locales à Kolda : La coalition « Avec Kolda debout » dépose sa liste et décroche le soutien du Pds.

La coalition « Avec Kolda Debout » dirigée par Abdourahmane Baldé dit Doura a déposé sa liste pour les prochaines locales. Mais dans la foulée, elle vient de compter un soutien de taille en la fédération départementale du PDS de Kolda dirigée par Ndiogou Dème. Ensemble, ils comptent briguer et la mairie et le département prochainement.



Pour Abdourahmane Baldé dit Doura tête de liste majoritaire de la coalition, « nous sommes venus déposer notre liste à la préfecture pour faire acte de candidature aux prochaines locales. C'est un acte citoyen que nous venons d'accomplir avec satisfaction pour montrer que notre candidature est effective. C'est pourquoi, nous l'avons déposé en bonne et due forme. D'ailleurs, nous avons mis en place une coalition dénommée Alliance des valeurs éthiques et civiques (AVEC). Maintenant les gens vont nous découvrir bientôt! »



Il estime qu'ils ont travaillé avec des hommes du sérail très expérimentés qui connaissant la matière électorale. « Nous avons travaillé d'arrache-pied pour être dans les dispositions de pouvoir obtenir l'ensemble des éléments requis pour présenter une candidature. »



Il poursuit sans détours : « si vous voyez ce qui se trame, le changement est imminent à Kolda. La vague du changement est là. Et pour y arriver, il nous faut des hommes et des femmes aguerris qui aiment notre commune. Si Kolda est délaissée c'est parce que nous n'avons pas des gens qui ont une bonne vision… »