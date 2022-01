Locales à Kolda : Guerre des images entre candidats…

Au-delà de l’adversité idéologique des candidats, on entrevoit une guerre des images. Dans cette optique, chaque camp veut montrer sa détermination à être plus visible aux yeux des populations. C’est donc à une véritable guerre des images que nous assistons à travers les affiches et autres peintures aux couleurs des coalitions. Chaque candidat veut occuper le fief de son adversaire par ses images.



La coalition d’Abdourahmane Baldé AVEC/Kolda debout a affiché sur certaines artères l’effigie et le programme du candidat sur les poteaux des lampadaires installés sur la RN6. Mais il en est de même avec les coalitions de BBY d’Abdoulaye bibi Baldé, Wallu Sénégal de Tidiane Tamba, Yewwi Askan Wi de Mountaga Diao, Nay leer de Mame Boye Diao.



Les effigies, les photos collées sur les murs et poteaux font tout de même assez souvent l’objet d’agressions par tag voire déchirure, sitôt le placardage effectué. Ainsi, la voirie, de même que les murs des concessions font les frais de cette campagne d’affichage tous azimuts...