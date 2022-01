Locales à Kolda / Boubacar Sidy Diallo (lieutenant d'Abdoulaye Bibi Baldé) : « Je demande à Abdoulaye Bibi Baldé de quitter BBY pour l’opposition…J’accuse le SG de BBY Macky Sall pour… »

La défaite du maire sortant de la commune de Kolda Abdoulaye Bibi Baldé (bby) a laissé un goût d’amertume dans son camp. Son lieutenant Boubacar Sidy Diallo très en colère, estime que cette déroute est le fruit « de la trahison du SG de l’Apr, Macky Sall et de certains leaders ». C’est pourquoi, il invite Abdoulaye Bibi Baldé « à rejoindre le camp de l’opposition » pour se démarquer de la famille du BBY. En ce sens, il soutient que « c’est un manque d’éthique et de morale de ses pairs qui l’ont trahi avec une conspiration réglée d’avance et bien orchestrée. »



À l’en croire, il « je demande au DG de la poste Abdoulaye Bibi Baldé de quitter le BBY pour l’opposition. En ce sens, j’accuse le SG du BBY, Macky Sall pour trahison et conspiration contre notre leader. Je rappelle que c’est le seul responsable qui a gagné en 2019 l’élection présidentielle en tant que mandataire de BBY. Et à la suite de ces bons résultats, il a été écarté en tant que ministre du gouvernement. Je me disais que les mauvaises nouvelles allaient s’arrêter là peut-être et qu’il serait renforcé dans sa position. » Mais « à notre grande surprise après avoir choisi notre leader comme candidat de BBY à la mairie, le SG de l’Apr a autorisé certaines listes parallèles pour nous combattre. Et ceci est une conspiration contre leader que nous ne pouvons pas comprendre… »



Il poursuit en expliquant : « malgré notre déroute, Abdoulaye Bibi Baldé est sorti vainqueur. D’ailleurs, en faisant la somme des résultats on voit qu’Abdoulaye Bibi Baldé est majoritaire dans la commune de Kolda malgré le combat dont il a été victime. Et aujourd’hui, que les gens le veuillent ou pas Abdoulaye Bibi Baldé est devenu une réalité politique. Et si cette conspiration continue, nous les militants l’appelons à prendre ses responsabilités pour quitter le BBY … »