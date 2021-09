Locales à Kolda / Abdourahmane Diao (conseiller municipal Apr) : « nous déplorons qu’on demande le certificat de nationalité à ceux… notre objectif…300 électeurs… »

Les inscriptions se poursuivent pour la révision des listes électorales à Kolda. Et à quelques jours de la clôture, chaque parti, mouvement ou coalition use d’astuces pour inscrire ses militants. Toutefois, certains n’ont pas manqué d’émettre quelques critiques dans ce processus de révision. C’est dans cette lancée que nous avons donné la parole à monsieur Abdourahmane Diao, conseiller municipal de Kolda et responsable APR.



Pour lui : « nous déplorons qu’on demande le certificat de nationalité à ceux qui ont des extraits de jugement portant certains noms de famille pour l’obtention de la carte d’identité nationale. C’est pourquoi, ceci est une discrimination pour Kolda car s’ils n’ont pas de CNI, ils ne pourront pas s’inscrire sur les listes électorales et voter. Et avec l’équité territoriale prônée partout, nous pensons que normalement ceux-ci doivent bénéficier de leur pièce d’identité sans le certificat de nationalité. C’est pourquoi, nous demandons aux parents de déclarer leurs enfants à la naissance pour faciliter l’obtention des pièces d’identité. »



« Nous suivons les recommandations formulées lors de la réunion départementale des leaders de la grande majorité présidentielle présidée par Moussa Baldé. Ce dernier demande aux responsables dans les quartiers de sensibiliser et d’accompagner les populations à s’inscrire massivement dans les listes électorales... »



Dans la foulée, il ajoute : « notre objectif est d’inscrire au moins 300 électeurs et primo votants avec l’arrivée de la commission itinérante au CEM Sikilo/Ouest les 06 et 07 septembre 2021 dans le quartier de Médina Chérif et environs. Et à ce jour, nous avons inscrit 100 personnes pour le compte de la coalition Bby »



Revenant sur la délivrance du certificat de résidence il précise : « à Kolda, nous n’avons pas de problème pour la délivrance du certificat de résidence. Aucun parmi les inscrits n’a souligné une difficulté particulière sur cette question. Mais il fallait informer ou rappeler que celui qui a sa pièce d’identité dont l’adresse est Kolda, il n’a pas besoin de certificat de résidence pour s’inscrire. Il peut s’inscrire directement auprès des commissions... »