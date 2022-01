Locales à Kolda : Abdourahmane Baldé (coalition/ AVEC Kolda debout) félicite Mame Boye Diao après les premiers résultats partiels.

Le jeune candidat Abdourahmane Baldé dit Doura après les premières tendances et résultats partiels, félicite Mame Boye Diao (nay leer). Et il a entrepris cette action au vu de ce qui se dessine dans les premiers résultats partiels sortis des urnes.



« Après avoir pris connaissance des premières tendances et résultats partiels, j’ai adressé mes vives et sincères félicitations à mon grand-frère Mame Boye Diao, nouveau maire de Kolda. »



Dans la foulée, il poursuit : « dans un souci démocratique, j’ai pris cette initiative pour encore montrer que les intérêts du Fouladou et du Sénégal sont au-dessus de nos ambitions personnelles. Et comme promis, je vais partager mon programme avec lui pour le bien-être des populations. En ce sens, je tiens à remercier mes militants, mon équipe et mes sympathisants pour leur soutien indéfectible. En réalité, on ne perd pas, on apprend et la démocratie gagne... »