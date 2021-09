Locales à Kolda : Abdoulaye Bibi Baldé (maire de la commune) «…On a inscrit 6.000 électeurs dont…Les certificats de résidence ont été délivrés dans la transparence sans difficultés… »

Réuni hier jeudi 09 septembre en bureau politique sous la houlette du maire Abdoulaye Bibi Baldé, l’APR et la mouvance présidentielle élargie ont fait une évaluation de la révision des listes électorales. Ainsi, au cours de cette rencontre, ils ont tiré « un satisfecit malgré les points à améliorer pour atteindre les objectifs ». À cet effet, ils ont inscrit 6. 000 électeurs y compris les primo votants et changements de lieu de vote. Mais ils ont précisé que le travail continue à la suite du plan d’action élaboré et lu pour les militants pour le mois de septembre afin de ramener les sceptiques dans leurs rangs.



À en croire le maire de la commune Abdoulaye Bibi Baldé, « aujourd’hui on faisait le point sur la révision des listes électorales dans la commune de Kolda. En ce sens, nous avons noté un réel engouement et une réelle volonté des responsables à faire ce travail magnifique en encadrant les militants et sympathisants à s’inscrire. Dans la foulée, ils ont aidé les primo votants à s’inscrire sur les listes électorales. Et je pense que nos objectifs ont été largement atteints et dépassés, car globalement nous avions tablé sur 2.000 et aujourd’hui on se retrouve avec 6.000 inscrits environ. » C’est ce qui lui fait dire sans détours : « ceci a été un objectif majeur atteint globalement, même si on peut faire d’autres analyses. Kolda regorge d’un potentiel d’électeurs très important, il faut le mettre à profit… »



Avec ce résultat, il estime qu’ils vont agréger les données au niveau du département. D’ailleurs avance-t-il, « nous avons déjà des tendances avec la commission départementale mais nous voulons les agréger après pour donner plus tard une idée de l’engouement en terme d’inscription des primo votants et du travail politique qui a été fait par les responsables. »



« Beaucoup de certificats de résidence ont été délivrés dans la transparence sans difficultés. Nous avons délivré pour tout le monde les certificats de résidence car la loi permet aux électeurs de changer de lieu de vote… », conclura-t-il.