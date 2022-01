Locales à Kaolack : Pape Demba Bitèye ratisse large dans le département.

Après l'assurance des commerçants du marché central de Kaolack, les habitants des villages de Keur Baka plébiscitent Papa Mademba Bitèye pour avoir électrifié leurs villages. Ainsi, Koumbal se mobilise pour lui assurer la totale, tandis que les Abattoirs Ndangane déroulent le tapis rouge à leur fils.



Tous ces événements se sont déroulés successivement dans la journée du 12 janvier à l'occasion de la grande caravane communautaire, après une visite de proximité au marché central de Kaolack suivie de 2 méga meetings à Koumbal et à Ndangane.



Cest ainsi que Saré Gaty, Thiariack, Tanda Bar, Ngondi,Tanda Mbouday, Mboss, Mbadiène de la Commune de Keur Baka lui ont balisé la voie du triomphe et se sont engagé à voter pour lui à l'échelle de 80% au moins.



Par la suite, les habitants de Koumbal, avec son Maire Macoumba Diouf lui ont réservé une mobilisation exceptionnelle et déclarent attendre de pied ferme les aventuriers politiques. Ils se sont engagé à accentuer la sensibilisation des leurs par des séances de simulation pour lui garantir un vote utile.



En fin de soirée, Ndangane a reçu son fils Bitèye qui a été d'une éloquence communicationnelle rare sur le programme 1-9-92 dévoilé précédemment, en compagnie de Rahma dans un méga meeting aux allures de plébiscite. Ces populations se mobilisent pour leur élection avec la manière au Conseil départemental et à la Commune de Kaolack...