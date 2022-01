Locales à Kaolack / Mounirou Ly à Pape Demba Bitèye et Mohamed Ndiaye Rahma : « Nous sommes tous derrière vous pour transformer en action la vision du Président Macky Sall »

Lors du méga-meeting qui a été organisé aux abattoirs Ndangane par la coalition Benno Bokk Yakaar, le responsable politique de l'Apr, Mounirou Ly, qui a lui aussi réussi le pari de la mobilisation, s'est engagé à jouer pleinement sa partition pour la victoire finale de cette entité.



"Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye, vous êtes la générosité alliée à la technicité et en tant que tel Kaolack ne pourra bénéficier que de ces avantages là. Nous sommes tous derrière vous pour transformer en mission et en action la vision du Président Sall..."



M. Ly a également rappelé que l'élection des deux candidats de Benno Bokk Yakaar dans le département et la commune de Kaolack, n'est rien d'autre qu'une continuité par rapport au travail abattu par leurs devanciers, en l'occurrence le président du Conseil départemental, Baba Ndiaye et le maire, Mariama Sarr.



Le responsable politique de l'Apr est largement revenu sur le programme des deux candidats en insistant sur le volet éducation qui, selon lui, fait partie des points forts de ce document.



À le croire, voter Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye, c'est dire oui à la mise en œuvre des projets et programmes de cette partie du pays dans les meilleurs délais...