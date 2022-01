Locales à Kaolack : Le collectif de toutes les amicales des étudiants de Kaolack s'engage à voter Bitèye et Rahma.

"Nous, collectif des amicales d'étudiants de Kaolack, déclarons avoir reçu et perçu le contenu du programme des candidats Bitèye et Rahma et les soutenons pour ces élections. À cet effet, nous nous engageons derrière eux pour la victoire finale" ont lancé les étudiants.



Le candidat Bitèye, dans son propos, de leur répondre : "Nous ne vous promettons pas un futur, mais nous pouvons ensemble construire un futur meilleur. Nous sommes à la croisée des chemins pour le temps de l'action", a-t-il déclaré en substance aux étudiants.



En poursuivant sa communication, il ajoute : "nous vous demandons de porter le programme 1-9-92, de l'expliquer auprès de vos familles car nous sommes maintenant liés par un partenariat gagnant/gagnant".



Mohamed Ndiaye Rahma quant à lui, a invité les jeunes à soutenir massivement leurs listes pour qu'ils puissent prendre à bras le corps leurs préoccupations.



Par ailleurs, à Djilakhar, dans la commune de Ndiédieng, après avoir inauguré les blocs de salles de classe du CEM construits par le président du Conseil départemental, Baba Ndiaye, Pape Demba Bitèye a officiellement mis en service l'électricité du village avant de prendre part au meeting de soutien sous l'égide de Seyda Mbodia Niass en compagnie de Abdoulaye Mountakha Niass. Au retour à Kaolack il a été reçu par la famille omarienne (Tall) de Kasnack puis à Médina Baye à l'occasion de la cérémonie de distribution de prix dont il était le parrain...