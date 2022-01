Locales à Kaolack : La jeunesse de Kabatoki, à travers les 15 ASC, forme un bouclier autour de Papa Mademba Bitèye et lui promet une victoire éclatante au soir du 23 janvier.

Après une caravane qui a mené le directoire de campagne aux villages de Gamboul Thiongou, Gamboul Keur Matar, Keur Alpha, Khalambasse et Thiomby lors de laquelle les populations ont plébiscité leur candidat, la jeunesse de Kabatoki a entrepris une longue marche avec Bitèye pour mobiliser toutes les 15 ASC afin qu'elles portent la campagne auprès des familles.



De 17h à 23H, toute la population de Kabatoki s'est mobilisée derrière son fils qui a été reçu tour à tour par les jeunes porteurs d'un message : former un bouclier autour de lui et lui garantir une large victoire.



Bitèye a ainsi réussi à restaurer la confiance avec les jeunes au 10ème jour de la campagne. Il leur dira ceci : "Je n'ai que Kabatoki et je porte Kabatoki au cœur, partout où je me présente, je dis toujours j'habite Kabatoki..."