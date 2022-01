Locales à Kaolack : La candidate Rose Wardini bouscule les autres candidats et promet de relever le plateau technique sanitaire.

La candidate de la coalition Gox yu Bess est déterminée à aider Kaolack à voir le bout du tunnel en matière de santé.



Lors d'une visite de proximité à Ndangane, le Dr Rose Wardini a déclaré qu'elle compte, une fois élue maire, faire de Kaolack, la ville la plus dotée de matériel médical dans ce pays.



La candidate de Gox yu Bess entend ainsi relever le plateau technique de l'hôpital régional de Kaolack, réhabiliter tous les postes de santé et centres de Kaolack et mettre à leur disposition du matériel de dernière génération.



En " mère Térésa ", elle promet de recruter les bénévoles de la santé dans le cadre de la fonction publique locale afin de soutenir cette couche qui se trouve au bas de l'échelle...