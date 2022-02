Locales à Kaolack / Khalifa Wade à Ahmed Youssouf Bengelloune : « Il doit faire confiance à la justice en attendant le verdict des deux recours introduits »

Le chef de Cabinet du Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack, Khalifa Wade, est monté au créneau pour se prononcer sur les derniers événements ayant suivi la publication des résultats provisoires.



S'adressant à Ahmed Youssouf Bengelloune qui annonce une marche pacifique, Khalifa Wade de déclarer : "Pour lui, il doit faire preuve de sportivité en acceptant la victoire de Papa Demba Bitèye, tête de liste départementale de la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar. Tous ces bruits ne valent pas tripette. Mohamed Youssouph Bengelloune, candidat de la Coalition And Nawlé And Liguèy sait pertinemment qu'il a perdu. Dans plus de 12 Communes du département de Kaolack, Papa Demba Bitèye est sorti largement vainqueur. Il ne doit pas nier l'évidence", a-t-il fait savoir.



Et de poursuivre : "Bengelloune n'a ni le vécu ni l'expérience pour diriger le Conseil Départemental de Kaolack. Pour remplacer un haut cadre de l'Administration comme Baba Ndiaye qui a eu à entreprendre des actes fort louables à la tête de cette institution départementale, il faut avoir le back-ground, l'ingéniosité nécessaire et cela, on les trouve chez le Directeur Général de la Senelec. Il doit faire confiance à la justice en attendant le verdict des deux recours introduits...", a-t-il conclu.