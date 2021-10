Locales à Dahra : le « Benno » s’effrite, Mame Bounama Sall dépose sa candidature

Le patron des jeunesses socialistes et Président de la commission Éducation, jeunesse, sports et loisirs de l’Assemblée nationale, Mame Bounama Sall, a déposé sa candidature pour la mairie de Dahra Djoloff. Et cela avant que le Chef de l’État Macky Sall ne tranche et désigne un candidat. Il faut dire que dans cette partie du Nord du Sénégal, c’est le ministre du développement communautaire Samba Ndiobène Ka qui est pressenti pour diriger la liste de Benno Bokk Yakaar. Seulement, ce dernier est récusé par le député et ses partisans parce que considéré comme fils de la commune voisine de Boulal où son père fut président de la communauté rurale, pendant plus de 20 ans. C’est fort de cette situation que le socialiste, qui semble ne pas être prêt à se ranger derrière l’ancien DG de la Saed, a décidé de briguer le suffrage de ses concitoyens et surtout de la jeunesse Dahroise...