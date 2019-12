Locales / Oumar Sarr défie le PDS : « On ne veut pas aller pour être des candidats du PDS « fan’s club » de Karim, nous pensons incarner le PDS… »

Exclu du Parti démocratique sénégalais (PDS) au même titre que Babacar Gaye, Me Sall entre autres responsables, Oumar Sarr ex SGN, considère son ex parti comme « une coquille vide ». « En réalité il n’y a plus aucune activité, le PDS n’existe plus en réalité » a-t-il déclaré au micro de RFI dont il était l’invité. Pour Omar Sarr d’ailleurs, l’heure est venue de démontrer que c’est eux les frondeurs qui détiennent la majorité.



« Vous voyez un peu partout du Nord au Sud du Sénégal des sections entières qui se déclarent membres de « Suxali Sopi » aujourd’hui. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés et mourir avec ce PDS-là. Le PDS n’existe plus en réalité, nous ne pouvons pas mourir avec ce PDS là, et nous allons démontrer que la plupart des militants et des responsables du PDS sont avec nous. Et nous allons le démontrer dans les élections à venir », a-t-il annoncé. Donc hors de question d’être des candidats du PDS « fan’s club » Karim Wade, raille t-il. « L’ambition est de présenter des candidats sous la bannière « Suxxali sopi ». Aujourd’hui on ne veut pas aller pour être des candidats du PDS « fan’s club » de Karim Wade, nous pensons incarner le PDS en ce qu’il a de plus sain de plus combatif. Donc si la coquille PDS n’est plus utilisable, il faudra bien définir une autre stratégie et probablement à être carrément un parti », dira-t-il pour finir.



« Nous allons continuer à respecter le Président Abdoulaye Wade, mais le « fan’s club » Karim Wade n’est pas le PDS pour nous. Et nous pensons que nous l’incarnons mieux, nous ne pouvons ni arrêter ni reculer, nous allons continuer », conclut Oumar Sarr.