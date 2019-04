Locales : Les leaders de la coalition BBY reportent les conditions de sa tenue pour le dialogue national

Réunie, le 18 Avril 2019, autour du Président Macky Sall, Président de la coalition Bennoo Bokk Yaakar (BBY), la Conférence des leaders de BBY et de la majorité présidentielle a examiné plusieurs questions liées au contexte politique marqué par le début du quinquennat du Président de la République. S’agissant de l’organisation des élections départementales et communales, la conférence des leaders envisage d’approfondir les discussions et souhaite porter les dites questions dans le cadre du dialogue et de la concertation. Sur ce dialogue national, la Conférence des leaders a engagé tous les segments de la société, politique, économique, social, à répondre positivement à cet appel de la nation pour relever ensemble les innombrables défis qui jalonnent le chemin du développement inclusif dans la paix et la stabilité.

S’agissant de la mise en place du nouveau gouvernement, la Conférence des leaders a soutenu sans réserve les décisions prises par le Président de la République. À propos des réformes institutionnelles engagées par le chef de l’État, avec la suppression du poste de Premier ministre, la Conférence des leaders exprime son adhésion à cette initiative qui selon elle, va rapprocher davantage le Président de la République de son gouvernement, de l’administration et des populations et accroitre l’efficacité et la rapidité dans la mise en œuvre des politiques publiques.