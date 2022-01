Locales- Kolda : Mame Boye Diao réussit le pari de la mobilisation

Le candidat de la liste de la coalition Nay Lerr a réussi une forte mobilisation ce week-end à Kolda lors de son méga meeting. C'est en effet à travers une forte effervescence que les Koldois ont accueilli le directeur des Domaines, Mame Boye Diao. Des pancartes, des effigies à son nom et d'autres éléments étaient exposés un peu partout lors de son premier méga meeting au quartier Saré Moussa. De partout, son nom fusait. Des voix portées par une foule nombreuse avec le fameux refrain d'un jeune rappeur. Les militants scandaient “Mame Boye sunu maire". Une foule jaune aux couleurs de sa liste. Une belle ambiance électorale régnait ainsi sur les lieux, faisant penser que tout Kolda s’y était donné rendez-vous. Après la prise de parole des alliés et ceux qui ont rallié le camp de M. Diao, celui-ci a d'abord salué le public venu nombreux. « Je suis content de cette forte mobilisation. Personne n'a été payé pour être là. C'est votre engagement et l'espoir porté sur moi qui motivent votre présence pour changer la ville de Kolda. Je le ferai avec vous », a déclaré avec enthousiasme Mame Boye sous les applaudissements de ses militants et sympathisants. Il a ainsi émis son vœu de faire de Kolda une ville neuve, une commune futuriste.

Un projet réaliste auquel tout Kolda a adhéré avec le vœu de voir le Directeur des Domaines à la mairie au soir du 23 janvier.