Locales Kolda 2022 : la coalition « Sanoussi Bayré Kolda » a déposé sa liste…

Sanoussi Diakité, ex DG de l'ONFP et candidat à la mairie de Kolda a déposé sa liste pour les locales prochaines. Cette liste est bâtie autour de la coalition « Sanoussi Bayré Kolda » qui regroupe des partis de la mouvance présidentielle et de mouvements de soutien. Ainsi, M. Diakité estime « vouloir restaurer Kolda dans sa vocation de ville d'affaires », avant de lancer un appel aux koldois pour un changement du visage de la ville.



À l'en croire, « oui, nous avons déposé notre liste pour les locales. Et les gens découvriront au cours de la campagne ce que nous proposons pour les koldois. Nous avons l'ambition de restaurer Kolda dans sa vocation de ville d'affaires et son environnement. Il faut valoriser Kolda à partir de ces élections-là… »



Interpellé sur le fait d'appartenir toujours à BBY, il précise : « il ne s'agit pas d'appartenir à un camp, mais plutôt de disposer d'un bon profil pour la mairie. Moi, je propose mon profil, mes idées pour travailler pour les koldois. Et moi c'est l'union citoyenne qui a porté ma candidature. »



Dans la même lancée, il poursuit : « je n'ai pas besoin de tous les clivages d'opposition mais plutôt de tous les koldois de tous bords et de tous horizons. Je lance un appel aux koldois de venir travailler avec moi pour le développement de notre commune... »