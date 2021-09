Locales 2022: les femmes de Koungheul investissent Mamadou Djigo

« Nous voulons du changement, nous voulons Mamadou Djigo », c’est le mot d’ordre des femmes de Koungheul. À quelques mois des élections locales, ces femmes ont organisé un grand meeting pour plébisciter la candidature de l’apériste Mamadou Djigo. Ces dernières soutiennent que leur leader politique a déjà fourni beaucoup d’efforts par rapport à l’emploi des jeunes et à l’autonomisation des femmes.



L’homme politique n’a décidément pas eu besoin de se présenter, son dévouement et son altruisme au sein de la communauté ont conforté les populations de ladite localité. Ces femmes sont rassurés quant à ses intentions, déterminées et optimistes, elles veulent Mamadou Djigo à la tête de la Mairie de Koungheul et sollicitent du président de la République d’investir leur candidat.