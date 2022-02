Locales 2022 - la RV ravie d’avoir contribué « à détrôner le symbole du reniement, le « Mburook soow », et lavé « l’affront fait aux Thiessois »

Au lendemain des élections locales du 23 janvier 2022, la République des Valeurs/Réewum Ngor indique dans un communiqué, avoir enclenché le processus d’évaluation qui permettra, dans les meilleurs délais, d’établir un bilan exhaustif de sa participation à ces échéances. Toutes les instances du parti seront associées à ce travail de réflexion, indique le parti de Thierno Alassane Sall.



Candidat pour la mairie de la Ville de Thiès, l’ancien ministre de l’énergie a récolté des milliers de suffrages, et a selon la note, grandement contribué à détrôner le symbole du reniement, le « Mburook soow », pour enfin laver l’affront fait aux Thiessois.



Ces résultats sont d’autant plus satisfaisants pour la République des Valeurs/Réewum Ngor, qui, s’étant présentée sous sa propre bannière à ces élections face à de grandes coalitions nationales, et participant à sa première élection, a su conquérir le suffrage de beaucoup de nos compatriotes, lit-on aussi sur la note.



Cependant, assure la RV, les résultats encourageants ne doivent pas empêcher d’interroger leurs démarches et organisation. « Nous devons nous réinventer en tant que parti politique pour consolider nos acquis et conquérir de nouveaux publics ». C’est pourquoi, selon le parti, une nouvelle stratégie de conquête va être mise en place afin de renforcer les structures du parti.



« Cette nouvelle dynamique aura pour objectif principal de refonder les structures de notre parti et de redonner espoir à l’ensemble des militants et des sympathisants. Aussi, elle pourra offrir à l’ensemble de nos compatriotes, davantage de lisibilité sur notre projet de société ».



Le parti pour finir, de promettre prochainement aux Sénégalais, à travers la presse, de présenter le bilan précis de leur participation aux échéances électorales...