Locales 2022 et choix des têtes de listes / Talla Sylla : « Le Rewmi et le BBY peuvent chacun faire leur liste, le 'Mbourok Soow' peut continuer son effet »

Ces élections locales 2022, ne se tiendront pas dans la cité du rail sans à la fois des candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) d'une part et ceux du parti Rewmi d'Idrissa Seck, d'autre part. C'est la conviction du maire de ville Talla Sylla qui depuis des années ne cesse d'accompagner le Président Macky Sall dans tous les grands combats du moment.



Le maire de ville l'a fait savoir lors de la cérémonie d'investiture de Docteur Papis Ndoye à la tête de la mairie de Thiès-Ouest par le Cadre de concertation des partis alliés (CCPA), membres de la coalition BBY. Pour lui, il n'est pas question de céder au Rewmi toutes les quatre mairies de la cité du rail et laisser en rade le BBY. Il préconise ainsi, la séparation des listes pour ces prochaines joutes électorales de 2022.



"Le Rewmi, qui pense être hégémonique, n'a qu'à faire sa liste et laisser le BBY faire sa liste. Car ce choix n'entache en rien le "Mbourok Soow" qui pourra continuer de faire son effet dans ce compagnonnage entre le BBY et le parti Rewmi", a suggéré le maire de ville.