Locales 2022 : après sa victoire le nouveau maire de la commune de Keur Madiabel, Abdoulaye Diatta, manifeste sa gratitude au ministre Serigne Mbaye Thiam.

Le candidat du Ministre de l'Eau, Serigne Mbaye Thiam, a battu celui de l’actuel Président de l'Assemblée nationale. C’est en ces termes simplistes que se dessine la victoire du nouveau maire de la commune de Keur Madiabel, Abdoulaye Diatta face à Aliou Kébé, maire de la commune depuis 12 ans.



Candidat à la mairie de Keur Madiabel sous la bannière de l’Union citoyenne Bunt-Bi, le nouvel édile a tenu à féliciter son mentor qui a joué un rôle fondamental dans cette consécration.



« Je pense que le Serigne Mbaye Thiam est un vrai patriote, quelqu'un qui aime beaucoup sa commune Keur-Madiabel, il n'a pas manqué d'apporter son aide afin que je puisse prendre le rênes de notre mairie, il a joué un rôle très déterminant lors de ces élections », ajoute Abdoulaye Diatta.



Selon lui, le ministre a su prendre part à cette victoire en étant toujours présent pour mener à bien ce combat, leur apporter assistance et soutien tout au long de leur combat. « Depuis que je l'ai connu, il m'a toujours accompagné tel un grand frère et avec ses relations, ils m'ont mis en contact avec des personnes qui ont toujours été présentes avec nous et pour ce, je les en remercie... »