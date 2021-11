Locales 2022 à Tivaouane : La députée de la majorité, Yéya Diallo ne soutiendra pas la tête de liste de BBY, Mamadou Diagne Sy Mbengue.

À moins de 3 mois des élections territoriales du 23 janvier 2022, les événements politiques au sein des différentes coalitions ne cessent de surprendre. Au niveau de la mouvance présidentielle, on « essaie d’accepter et de supporter » les choix du président de la coalition Benno Bokk Yaakaar « pour l’intérêt de la coalition ».



À Tivaouane, c’est le maire sortant Mamadou Diagne Sy Mbengue qui a été choisi comme tête de liste pour diriger la commune. Un choix qui ne semble pas convaincre la députée socialiste, membre de la mouvance présidentielle.



En effet, Yéya Diallo a tourné le dos à l’actuel maire pour soutenir un autre candidat à la mairie de Tivaouane.

« J’ai décidé de soutenir Mamadou Ndiaye Ngalgou, un candidat et membre de la coalition Benno Bokk Yakar », a confié la parlementaire à Dakaractu.