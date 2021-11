Locales 2022 à Thiès : Yankhoba Diatara enrôle le monde sportif, les commerçants et un lieutenant de Talla Sylla

Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara, par ailleurs tête de liste de la coalition présidentielle à la mairie de la Ville de Thiès, n’attendra pas le go de l’autorité administrative pour déployer sa stratégie de massification.

Depuis l’annonce de son investiture, Yankhoba Diatara n’a cessé de multiplier les rencontres et les échanges avec des acteurs stratégiques pour renforcer la coalition présidentielle dont il dirige la liste pour la mairie de la Ville de Thiès jusque là occupée par Talla Sylla

Ayant pris l’engagement, lors d’un meeting organisé par Modou Diagne Fada, de donner une éclatante victoire à la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à hauteur de 90%, il s’est déjà gagé à respecter cette promesse.

Ainsi, ce mardi 02 novembre 2021, le ministre Yankhoba Diatara a enregistré des soutiens stratégiques et importants. Il s’agit des soutiens des commerçants Thiessois regroupés autour de la coordination régionale de l’Unacois Jappoo dirigée par Dame Diagne. Les 15 délégués des quinze marchés que compte la ville de Thiès ont représenté leurs pairs pour apporter leur soutien à la coalition dirigée par Yankhoba Diatara. La délégation des commerçants a été conduite par le coordonnateur départemental, Thierno Ciss. « En plus de nous plaindre du comportement de certains maires qui n’ont pas tenu les promesses qu’ils nous avaient faites lorsqu’on votait pour la ,liste conduite par Idrissa Seck en 2014, nous sommes venus vous réitérer notre soutien indéfectible à l’endroit de votre mentor. Puisque nous avons juré de toujours être avec Idy, nous poursuivons notre pacte aux côtés de celui qu’il a choisi et c’est vous. Nous nous engageons à vous soutenir et à apporter notre contribution à la victoire et notre expertise à la gestion des marchés » ont expliqué les commerçants. Le ministre Yankhoba Diatara a rencontré les commerçants en compagnie des candidats nouvellement promus aux mairie de Thies Est et Thiès Ouest en l’occurrence Saer Mangane et Mme Bineta Basse, entre autres conseillers municipaux et départementaux comme Ousseynou Gueye, Cheik Lô, Mme Aminata Ndiaye.

Puis, place a été faite au lieutenant de Talla Sylla, Lansana Cissé qui était également un adjoint au maire de Thies Est. M. Cissé a loué l’humilité de Yankhoba Diatara et salué sa courtoisie et son humanité même envers ses adversaires « J’ai toujours souhaité qu’il soit ministre, qu’il soit maire de Thiès aussi » a révélé Lansana Cissé.

Ensuite, le ministre a reçu le monde sportif Thiessois, plus précisément les responsables de l’ODCAV sous la conduite du président Ousmane Diop. Comme les commerçants, ils ont rappelé la saine collaboration qu’ils ont toujours eue avec le ministre. « Vous avez toujours été là pour le monde sportif. A chaque fois que nous vous avons sollicité, vous avez répondu favorablement. Et votre soutien nous permettait toujours de réussir nos organisations. Nous venons vous confirmer notre soutien et notre engagement à vos côtés » ont soutenu les sportifs.

Le ministre Yankhoba Diatara a salué l’esprit d’engagement de ces acteurs venus lui apporter leur soutien et les a rassurés quant la suite de cette collaboration au bénéfice des populations thiessoises.

Le ministre a bouclé sa journée de travail avec le dépôt de son dossier en tant que mandataire de la coalition Dennoo Bokk Yaakaar dans la ville de Thiès. Il a ainsi effectué le déplacement à la Préfecture pour procéder au dépôt et à la signature des documents y relatifs.