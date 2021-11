Locales 2022 à Saly : Idrissa Mbengue, candidat de la coalition Yewi Askan Wi décline son programme

Candidat de la coalition Yewii Askan Wi (Yaw) en lice pour les prochaines élections locales à Saly, Idrissa Mbengue, n’a pas caressé ses adversaires politiques dans le sens du poil. Devant les populations de cette localité, il s’est engagé ce samedi 13 novembre 2021 à « ne ménager aucun effort pour que la coalition Yaw remporte les élections et redore le blason de Saly. Ce joyau plongé, selon lui, dans les ténèbres parce que délaissé par des dirigeants politiques insouciants de l’avenir de cette commune ».

C'est pourquoi, il a manifesté son intention, une fois porté à la tête de la mairie, d’en faire « un havre de paix et d’équilibre social ». Pour ce faire, il a mis en exergue les trois piliers fondamentaux qui résument le programme qu’il compte réaliser une fois élu.

« Je m’engage avec un programme s’inspirant des besoins plus que pressants des habitants de Saly. Je m’engage pour un idéal : celui de faire de Saly un joyau. Je m’engage parce que conscient de la nécessité de devoir me focaliser sur 3 urgences : restaurer un environnement propice à l’aménagement des résidences de la commune ; combattre l’oisiveté et faire régner l’équilibre social ».

Pour cela, il a promis de se livrer corps et âme en mettant « au service des populations de Saly, (son) expérience acquise en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe ».

Idrissa Mbengue, dans une déclaration qu’il a faite, au micro de Dakaractu, a manifesté son engagement ferme à faire en sorte que « Saly puisse devenir la commune par excellence au Sénégal. Vous êtes aujourd’hui témoin d’un évènement plus que crucial dans l’évolution de cette commune. Il s’agit pour moi, de relever le défi de faire rayonner cette belle ville dans le monde. Et ceci, au nom de la coalition Yewii Askan Wii qui est aujourd’hui un espoir pour tout un pays. Cette coalition est un tremplin qui pourra nous mener vers une solution à tous ces maux qui gangrènent tant le quotidien des Sénégalais », a-t-il confié.