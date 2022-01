Locales 2022 à Saint-Louis : Mansour Faye remporte son centre de vote avec près de 1 000 voix

Maire sortant de la ville de Saint Louis, Mansour Faye a damé le pion à ses 7 concurrents dans son centre de vote. À l’Ecole Macodou Ndiaye, il a obtenu plus de vote que les autres candidats qui lui disputaient son écharpe. Il caracole à la première place dans son lieu de vote avec 1.559 voix, sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, suivi respectivement par le candidat Abba Mbaye de la Coalition Yewwi Askan Wi (573 voix). Le Parti de l’espoir et du progrès (Pep) de Mary Teuw Niane a obtenu 180 voix. Arrivent ensuite Coalition Wallu Sénégal (Mayoro Faye) avec 112 votes ; Gueum sa Bop (99) Alternance les verts (33) ; Gox Yu Bess (19) ; Union citoyenne Bount Bi (16).



Beau-frère du président qui recherchait un second mandat, Mansour Faye a bénéficié de la confiance des électeurs dans son centre de vote sis au Ndiolofène. Il y a fait la razzia dans son bureau de vote en créant une marge de 112 voix entre son second et lui. Et ce en obtenant 173 voix contre 61 pour Yewwi Askan Wi ; 23 pour le Pep ; 22 pour Wallu Sénégal ; 10 pour Gueum sa Bop.