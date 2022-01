Locales 2022 à Kolda : les populations de Sinthiang Tountouroung, Bouna Kane et Bantaguel optent pour Mame Boye Diao.

Les populations de Sinthiang Tountouroung, Bouna Kane et Bantaguel ont choisi Mame Boye Diao pour les locales prochaines. Accueilli en grande pompe ce mardi 11 janvier, quatrième jour de campagne, Mame Boye Diao n'a pas caché son enthousiasme pour ces dernières. Les jeunes, les femmes et les vieux habillés en jaune couleur de la coalition nay leer, scandaient "Mame Boye Diao, maire!" Occasion saisie par ce dernier de communier avec les populations sur son programme pour Kolda



À Sinthiang Tountouroung où il a été reçu chez Younoussa Mballo, les populations ont montré leur adhésion au projet du candidat Mame Boye Diao. Sur place, les personnes qui se sont succédé ont assuré au candidat de leur engagement à voter pour lui le 23 janvier prochain.



Ensuite, la caravane a fait Cap sur Bouna Kane avant de rallier le quartier Bantaguel. C'est dans ce quartier que la coalition a débauché Aïssatou Tipa Diallo une inconditionnelle de Doura Baldé (coalition AVEC). Et dans ce quartier, la caravane a marqué un temps d'arrêt important pour sensibiliser les plus indécis afin de voter pour Monsieur Diao...