Locales 2022 à Kolda : le PUR d'Issa Sall soutient Abdoulaye Bibi Baldé.

La section PUR d'Issa Sall de Kolda a décidé de soutenir la candidature d'Abdoulaye Bibi Baldé pour les prochaines locales. La déclaration a été faite par son responsable, madame Aminata Baïdy Wane lors d'une rencontre organisée en compagnie de ses partisans. Cette dernière en ce sens, estime qu'elle va utiliser tous les moyens pour réélire le maire sortant.



À l'en croire : « nous avons décidé de soutenir Abdoulaye Bibi Baldé pour les locales prochaines. Et cette décision a été prise en concertation avec mon SG de parti qui m'a demandé soutenir le candidat qui me rassure et me convient. C'est dans cette optique que j'ai choisi le maire sortant. »



Pour jouer sa partition, elle précise : « nous allons user de toutes les astuces pour le réélire en faisant du porte-à-porte, des réunions pour convaincre les plus sceptiques. Et nous allons travailler d'arrache-pied pour gagner le 23 janvier 2022. Nous le ferons car nous avons confiance en lui et nous avons vu ses réalisations dans la ville. Voici autant de raisons qui font que nous sommes convaincus pour l'accompagner … »