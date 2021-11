Locales 2022 à Kolda / Mame Boye Diao (candidat/DG Domaines) : « Je ne suis pas en train de défier un président mais plutôt la misère…Moi, Mame Boye Diao, jamais je n'ai eu de distance avec le président de la République … »

Suite aux soubresauts émaillant sa candidature à la mairie de Kolda, Mame Boye Diao vient de faire des révélations de taille sur celle-ci ce lundi nuit du 1er novembre 2021. En effet, il estime « n'avoir jamais eu de distance avec le président de la République. » Il a fait cette annonce lors de la déclaration de soutien du mouvement APS de Bamol Baldé. Ainsi, le DG des domaines vient de compter dans ses rangs un allié de taille pour les locales prochaines.



Le leader de « ndjaden » de déclarer « je ne suis pas en train de défier un président, mais plutôt la misère que nous connaissons au quotidien à Kolda. Il faut qu'on tienne un langage de vérité, car il ne faut pas se tromper d'adversaire ou de combat car la misère est notre adversaire. »



Dans la foulée, Mame Boye Diao de révéler sur sa relation avec Macky Sall « moi, Mame Boye Diao jamais je n'ai eu de distance avec le président de la République. Je porte le combat de ce dernier depuis que je suis militant de l'Apr. D'ailleurs, je l'informe de toutes les décisions que je prends. Il m'encadre, il me soutient, m'oriente. Je suis un membre de cette coalition depuis 2012 et je l'assume et je le reste. Et c'est pourquoi, les mots qu'ils (adversaires) utilisent pour faire peur ne me font pas peur. »



À ce titre, il précise : « je ne mène pas un combat politique, je n'ai pas ce temps-là. Mon combat c'est de me battre au quotidien pour changer le visage de Kolda. Je n'ai pas le temps d'être diverti par des propos politiciens. C'est pourquoi, ils n'ont que la médisance comme arme de combat… »