Locales 2022 à Kolda : Les sages de BBY appellent à voter Abdoulaye Bibi Baldé (mairie) et Moussa Baldé (département).

Les sages de la coalition BBY appelle à voter Abdoulaye Bibi Baldé pour la mairie et Moussa Baldé pour le département. Ils viennent de faire cette annonce au cours de leur sortie de ce jeudi matin du 20 janvier.



Ainsi, à travers leur porte-parole du jour, Djibril Baldé, ils soutiennent que « seule la candidature d’Abdoulaye Bibi Baldé est légitime à leurs yeux au sein de BBY pour la mairie. Que toute autre candidature n’est que futilité et farce ».



Djibril Baldé, porte-parole du jour, d’avancer : « notre sortie aujourd’hui est motivée par le souci de parler aux koldois à l’issue des différentes tournées effectuées lors de la pré campagne et de la campagne. En ce sens, nous les appelons à l’union des cœurs puisque les élections se terminent le 23 janvier. Et au-delà de cette date nous allons continuer à vivre ensemble quelles que soient nos divergences. C’est pourquoi, nous sommes pour des élections apaisées. Ainsi, nous invitons les populations à voter Abdoulaye Bibi Baldé pour la mairie et Moussa Baldé au département (BBY). »



Dans cette démarche, il souligne que « nous avons fait le tour des quartiers en rencontrant les sages, les grandes familles maraboutiques, les porteurs de voix afin qu’ils portent leur choix sur ces deux hommes. » Et au sortir de ces rencontres, il précise « nous sommes convenus à voter pour la réélection d’Abdoulaye Bibi Baldé à la tête de la mairie au vu de ses nombreuses réalisations. Et comme il est le mandataire du parti à la mairie, nous demandons aux populations de s’inscrire dans la continuité. »



« Nous reconnaissons la candidature d’Abdoulaye Bibi Baldé comme étant la seule légale dans la commune car émanant de la volonté du SG Macky Sall. En ce sens, dans cet esprit tous les partis et alliés se sont alignés à cette décision de soutenir le candidat du BBY », conclut-il.