Locales 2022 à Kolda : Dernier jour de campagne de toutes les couleurs…Les électeurs indécis…

En ce vendredi 21 janvier, dernier jour de campagne pour les locales du 23 janvier, toutes les coalitions rivalisent de présence et de couleurs. Et c’est surtout l’heure de convaincre les électeurs les plus indécis, de peaufiner les derniers réglages avec les QG. Il faut rappeler que depuis le début de la campagne électorale jusqu’à ce jour, aucune violence n’a été notée entre candidats ou entre militants.



De BBY en passant par Avec/Kolda debout, Bayré Kolda, Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal et Nay Leer, c’est à une véritable démonstration de force que nous assistons entre coalitions.



Des militants parés aux couleurs de leurs candidats et dansant au rythme de chants apologiques sillonnent les rues de la capitale du Fouladou.



Jamais une élection n’a jamais suscité autant d’intérêt et d'engouement pour les populations. Jeunes, vieux et femmes tous dans la rue sont décidés à accompagner leur leader ce dernier jour de campagne...