Locales 2022 à Kolda : Bouly Michaël Diédhiou de KKK et les transporteurs de la gare routière derrière Mame Boye Diao.

Bouly Michaël Diédhiouy président du mouvement kolda kongol kessol et président des transporteurs de la gare routière rejoint Mame Boye Diao pour les locales prochaines. Il a fait cette déclaration devant le leader de « ndjaden » Mame Boye Diao et les nombreux militants venus pour la circonstance. Occasion saisie par Mame Boye Diao de révéler d'autres soutiens de taille venus rejoindre sa cause.



Revenant sur sa candidature, il soutient que « certains disent que je suis de l'opposition ou bien que le président de la République n'est pas d'accord avec mon choix. Moi, Mame Boye Diao tout ce que je fais émane de la volonté du président de la République. C'est pourquoi, nous ne négocierons avec personne notre ambition pour Kolda. Et nous avons vu que tous les leaders de Kolda sont venus nous rejoindre dans la bataille. Ces derniers de dire que la bataille n'est pas la nôtre mais la leur. »



Il poursuit en énumérant les alliés venus le rejoindre « des ténors sont venus nous rejoindre comme Younoussa Mballo (DG Proval-cv), Bocar Doura Baldé (conseiller spécial du président), Michaël Bouly Diédhiou (kkk et président gare routière), Bécaye Diop (ex ministre d'État), Khady Diaw (responsable Apr), Youssouph Kandé (mouvement yiddi Kolda), Chérif Léhéib Aidara (président Bamtaaré Sénégal) pour la victoire finale. Je ne pourrais les citer tous car la liste est loin d'être exhaustive. Ceci montre la volonté des citoyens pour le changement de visage de notre commune... »