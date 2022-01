Locales 2022 à Kolda : Boubacar Sidiki Diallo (Apr) appelle à voter BBY à la mairie, prône la non-violence et invite les jeunes à éviter les violences…

Boubacar Sidiki Diallo, un lieutenant du maire sortant Abdoulaye Bibi Baldé, appelle les citoyens à voter pour la continuité (BBY) à la mairie. À ce titre, il invite les jeunes à éviter les violences et la manipulation par les réseaux sociaux. Dans la foulée, il prévient les « acheteurs de conscience » avant d’inviter les citoyens à voter massivement pour Abdoulaye Bibi Baldé. Selon lui, c’est ce dernier qui détient le bon programme et qui est le bon choix.



Il soutient : « à un moment crucial de l’histoire politique de Kolda, les populations doivent choisir le bon profil, à savoir Abdoulaye Bibi Baldé. Cela se justifie de par son expérience enregistrée au cours de son parcours. Mais également, il a créé plus de 500 emplois pour les jeunes par rapport à ses prédécesseurs. »



Dans la même dynamique, il estime que personne ne peut critiquer son candidat car il est à la hauteur des ambitions des citoyens. Aujourd’hui, précise-t-il, « il fait l’unanimité puisqu’il présente un programme fiable à la place de l’achat de conscience. D’ailleurs, nos adversaires passent tout leur temps à distribuer de l’argent pour acheter la conscience des citoyens. C’est pourquoi, avec ce comportement, nous pensons qu’ils (adversaires) n’aiment pas Kolda. Fort de ce constat, j’appelle à voter Abdoulaye Bibi Baldé pour la mairie. C’est le bon choix et le bon profil… »



Avec les violences qui ont commencé à émailler la campagne, il rappelle « depuis le début de la campagne, nous n’avons connu aucune forme de violence à Kolda. » C’est pourquoi, « j’appelle les jeunes à éviter la violence en copiant notre leader qui prône le calme, la paix. Mais également, les jeunes « doivent éviter de se faire manipuler par les réseaux sociaux pour ne pas basculer dans le déchirement… »