Locales 2022 à Kolda : Abdourahmane Baldé (candidat coalition AVEC/Kolda debout) « Nous sommes convaincus qu’à midi les élections seront déjà pliées…pour moi la tendance à Kolda a basculé le jour où… »

La coalition AVEC/Kolda debout a accueilli son leader Abdourahmane Baldé ce week-end par une caravane à travers les différentes artères de la commune. Ce dernier en s’adressant aux militants a égratigné ses adversaires en ces termes : « à midi les élections seront pliées ». Et mieux ils précisent : « nous jubilerons à 18 heures notre victoire. »



Cet accueil a été pour eux de « mesurer leur force dans la commune » envers ces locales de janvier 2022. Ainsi, ils lancent « un signal fort à leurs adversaires ».



Sans détours, la tête de liste majoritaire pour la commune, Abdourahmane Baldé estime qu’ils vont conquérir tous les espaces pour la victoire finale. À ce titre, il ajoute : « nous sommes convaincus qu’à midi les élections seront déjà pliées. Et on va attendre notre repas tranquillement avant de jubiler à partir de 18 heures... Je dis aux militants qui m’accompagnent de rester concentrés à l’essentiel. Aujourd’hui avec cette mobilisation, l’adversaire devra comprendre que c’est déjà terminé. Nous savons qu’il ne va pas lâcher. »



Dans la foulée, il avertit : « Ils viendront peut-être avec des mallettes d’argent ou avec de l’intimidation pour brouiller les pistes. Mais ce système machiavélique ne passera plus à Kolda car nous sommes engagés avec des responsables qui connaissent les réalités du milieu. Pour moi, la tendance a basculé le jour où nous avons décidé de briguer le suffrage des koldois. Et pour ça, nous avons travaillé pour les populations sans commune mesure en acceptant leur demande sans aucune contrepartie… »



Abdourahmane Baldé estime que cet accueil n’est que l’expression d'un besoin des militants depuis fort longtemps avec un travail acharné sur le terrain. Il soutient que « par ce geste les militants ont exprimé leur appartenance et leur satisfaction du travail effectué par la coalition AVEC/Kolda debout. Avant même le dépôt de notre liste, il a été souvent demandé que nous mesurions le niveau d’adhésion de ce que nous avons mis en place. Et c’est dans ce sens que nous avons décidé de faire cet accueil suivi d’une caravane et de l’inauguration de notre siège. Pour moi, la tendance à Kolda a basculé le jour où nous avons décidé de briguer le suffrage des koldois. Et pour ça nous avons travaillé pour les populations sans commune mesure en acceptant leur demande... »