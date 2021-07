Locales 2022 à Kaolack / El Hadj Malick Guèye : « Nous sommes engagés pour que Mariama Sarr puisse triompher... »

Les souteneurs de l'actuelle maire de la ville de Mbossé sont plus que jamais optimistes quant à sa reconduction à la tête de cette municipalité.



L'ancien député libéral justifie cette idée en ces termes. "Aujourd'hui comme hier, la ministre de la Fonction Publique, maire de Kaolack, continue de faire un travail de titan. Dans les 45 quartiers, les gens ne cessent de s'allier avec elle. Et l'on peut citer, le président du Mjk, Ousmane Noël Dieng, le président des Opérateurs économiques du Sénégal, El Hadj Tambédou, le coordinateur de plus de 600 Daaras du Saloum, Baye Thiam, le directeur général Mounirou Ly et les membres de son mouvement, Modou Sarr de "Aar Bétoir", entre autres".





Face à la presse, El Hadj Malick Guèye de dire ceci au Président de la République Macky Sall : " Il y a des lobbies qui sont en train de tout faire pour anéantir les efforts de Mariama Sarr à Kaolack. Et pourtant, celle-ci ne cesse de mouiller le maillot pour le triomphe de ce parti et par ricochet la coalition. Elle connaît votre vision et l'applique à la lettre au niveau de la base. De par son courage et son engagement, nous croyons qu'elle est la seule leader à pouvoir faire gagner le parti et la coalition lors des prochaines élections locales dans cette ville".



M. Guèye d‘ajouter : "notre mouvement dénommé "And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal" s'est engagé pour le triomphe de Mariama Sarr au détriment de ses détracteurs. Il n'y a qu'elle qui peut faire le travail pour le président Macky Sall. Ceux qui s'agitent ne font rien. C'est d'ailleurs l'occasion de plaider pour une mission d'audit au marché de Médina Baye. Mariama Sarr a le soutien de notre mouvement et nous comptons l'accompagner jusqu'au bout..."