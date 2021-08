Locales 2022 à Kaolack : Abdoulaye Khouma et Mohammad Rajab de l'UDR se serrent la main et actent leur compagnonnage.

Le président de la formation politique l'Union Démocratique Républicaine (UDR), Mohammad Rajab et Abdoulaye Khouma, candidat à la mairie de Kaolack, ont décidé de mettre en place une grande coalition en vue des locales pour sortir leur collectivité locale de l'ornière.



Les deux responsables politiques ont eu un tête-à-tête pour arrondir les angles. Au sortir de cette rencontre, ils ont désormais une seule ambition : " oeuvrer ensemble aux côtés des populations pour l'émergence de la ville-carrefour".



Après cette première approche, des échanges plus approfondis sont au programme des deux camps afin de définir les contours de leur prochaine coalition.



"Une unité des forces de l'expérience et des ressources de la jeunesse qu'il convient de ne pas négliger sur la balance électorale de Kaolack".

Pour le Candidat à la Mairie de Kaolack, Abdoulaye Khouma, leader de "Domi Kaolack", "aucune initiative, aucun effort n'est de trop pour extirper Kaolack des mains inexpertes de l'actuellle équipe municipale". Mr Rajab de son côté était dans la massification de son parti à travers les différents quartiers de la ville de Mbossé, en attendant les locales...