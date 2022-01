Locales 2022 / Visite de Proximité à Liberté 6 extension de Zahra Iyane Thiam candidate à la mairie de Sicap Liberté

Il ne reste que plus 5 jours de campagne pour les candidats avant le jour du scrutin. Zahra Iyane Thiam, Ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire, par ailleurs candidate à la mairie de Sicap Liberté, est en train de tisser tranquillement sa toile en faisant part de son programme aux populations de Liberté 6 extension. Optimisme en bandoulière, Zahra Iyane Thiam ne doute pas un seul instant de sa victoire au soir du 23 janvier : "Nous avons pris des engagements et nous comptons les respecter. La Sicap doit changer de visage. Ces visites de proximité montrent effectivement que nous avons déjà gagné ..."

Zahra Iyane Thiam a également profité de cette occasion pour répondre aux attaques qu'elle juge irresponsables venant de ses adversaires politiques...