Locales 2022 / Ville de Rufisque : Ismaïla Madior Fall lance un appel à l'unité et magnifie le soutien de Alioune Assé Seck.

L'unité de la coalition BBY aux joutes électorales de janvier 2022, a été au cœur des déclarations faites par les leaders qui y ont pris part, dont le député-maire Ndiagne Diop. Ainsi, dira Ismaïla Madior Fall, « mon frère je veux te féliciter car en juste quelques jours tu as réussi cette forte mobilisation. Ce n'est pas facile. On me dit souvent que je dois aller vers les mouvements. C'est bien, mais il faut surtout aller vers des leaders qui ont des bases non négligeables. Alioune Assé Seck, en fait partie... On a une ambition commune pour Rufisque. Il veut travailler au niveau départemental et il est candidat au Conseil départemental de Rufisque et moi je suis candidat à la ville. Il m'a apporté son soutien sans commune mesure et moi je ferai de même. Les raisons sont multiples, mais je ne vais en citer que deux. Le premier c'est son profil intellectuel, son expertise, son profil professionnel en développement urbain, une chose dont le département a plus que besoin... Il va peser de tout son poids sur la balance électorale... », a-t-il ajouté lors de son allocution à cette rencontre qui a mobilisé du monde au jardin publique de Rufisque.

Pour finir le candidat à la candidature pour la ville de Rufisque a invité tous les responsables politiques de la mouvance présidentielle à rester à l'écoute du chef de l'État.