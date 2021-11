Locales 2022 / Ville de Dakar : Le préfet de Dakar publie la liste des partis et coalitions déclarés recevables. Guem Sa Bop dans « l’incertitude »

Au niveau du département de Dakar, les partis et coalitions qui attendaient la confirmation du préfet peuvent se frotter les mains et se préparer pour la campagne. L’autorité territoriale de Dakar vient de donner la liste des compétiteurs pour la ville de Dakar. Ainsi, les dossiers de candidatures qui ont été déclarés recevables, suivant l'ordre de dépôt sont pour le moment au nombre de six.



Ces dossiers de candidatures présentés par des entités politiques légalement constituées pour l'élection des conseillers municipaux de la Ville de Dakar du 23 janvier 2022 sont : le Parti Convergence Démocratique Bokk Giss Giss, la Coalition Benno Bokk Yakaar, la Grande Coalition Wallu Sénégal, la Coalition Sénégal 2035, le Parti Union Citoyenne Bunt Bi et la Coalition Yewwi Askan Wi.



Il faut préciser que la coalition Gueum Sa Bop, n’étant pas sur la liste des partis et coalitions retenus dans le département de Dakar, peut « espérer » un possible retour positif après le recours qu’il avait déposé suite à son rejet. Rappelons que même si ce recours a été refusé par la cour d’appel, la coalition a 8 jours pour contester ce refus.