Locales 2022 / TAS : « Idrissa Seck Hummer la dane défé campagne, mais yakalé nagne ko si fassou BBY bou déé »

Le candidat de "Rewum Ngor", Thierno Alassane Sall, lors de sa déclaration d'investiture, a invité les thiessois à faire le bon choix en votant pour la victoire de sa coalition.



Selon TAS, "les thiessois ont le choix entre lui et ceux qui ont ruiné cette cité et qui sont la risée du Sénégal".



Il poursuit : "Ceux qui ont construit Thiès sont des hommes de valeur." Hélas, dit-il, des hommes ont fait de Thiès, la ville de la trahison et du reniement. Pour dire que TAS considère l'entrisme d'Idrissa Seck dans le gouvernement comme une trahison envers le peuple Thiessois. "Ils se sont trahis et ont trahi le sermon qu'ils ont fait à Thiès ", déclare-t-il.



Ainsi, en tant que candidat, aspirant à un meilleur devenir des populations de sa cité, TAS se dit prêt à s'investir physiquement et moralement avec sa coalition pour atteindre ses objectifs, car estime-t-il, c'est l'heure du changement.



Avant d'enfoncer le clou pour dire : "Idrissa Seck Hummer la dane defé campagne, mais yakalé nagne ko si fassou BBY bou déé"...