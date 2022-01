Locales 2022 : Sergine Mansour Sy Djiamil tacle Jean Baptiste Diouf et prévient « loumou défone 2014, souko défaté ay dina ame si rewmi »

Le député Serigne Mansour Sy Djamil a prévenu le maire de Grand-Dakar, Jean Baptiste Diouf. « Nous sommes imbattables dans cette localité. Il nous a volé en 2014, j’ai été voir le Président puisque dans les résultats on a vu qu’il est allé prendre des gens dans son village. Dans un quartier où l'on n’a pas 2% de catholiques tu as sur la liste 14% de catholiques « yagui indi ay ». Mais cette fois on ne va pas se laisser faire », a t-il dit, en marge de la caravane de Bokk Gis-Gis dans la commune.



Sur les violences qui sont intervenues dernièrement entre les partisans de Jean Baptiste Diouf et ceux de « Yewwi », il a taclé les propos du maire socialiste...