Locales 2022 / Sa candidature validée sous la bannière « Union citoyenne Bunt-bi », Soham El Wardini décline : « Ma candidature est portée par des femmes et des hommes engagés... »

"Pour Dakar, je suis prête", a lancé la maire sortante de la ville de Dakar, Soham El Wardini ce mercredi après-midi, lors d'un point de presse organisé dans les locaux de la mairie. Désormais investie par le parti Union citoyenne "Bunt-bi", suite à la validation in extremis de leur liste, Soham El Wardini a confirmé sa candidature à sa propre succession à la mairie de la capitale, pour les élections locales du 23 janvier 2022.



Après un an d'intérim et trois ans d'exercice en tant que maire élu suite à un vote, celle qui ne fait plus partie de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) de khalifa Sall et Cie, entend défendre son bilan tout en proposant son programme aux Dakarois. " Ma candidature est portée par des femmes et des hommes engagés", ajoute-t-elle, tout en revenant sur les circonstances qui ont conduit à sa sortie de YAW, de la forclusion, à son éviction "injuste" de la course aux locales...