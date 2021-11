Locales 2022/Rufisque : les 36 listes de candidats pour les trois communes connues.

Elles sont au nombre de 14 à Rufisque Est, 12 à Rufisque Nord et 10 à Rufisque ouest. Publiées à la sous-préfecture de Rufisque, toutes ces listes ont été validées et aucun contentieux n'a été noté, selon le sous-préfet Abdoulaye Diagne. "Nous avons effectué les études de recevabilité qui ont suivi la date limite des dépôts et à l'issue de ces 48h, fort heureusement aucune liste n'a été rejetée. Nous avons reçu au total 10 déclarations de coalition de partis politiques, 7 formations politiques. Il y a au total 17 listes. Si tout le monde s'était déclaré au niveau des trois communes, on se serait retrouvé avec une cinquantaine de listes, mais on a 36 listes. Il y a eu des coalitions qui se sont présentées dans une ou deux sinon les listes allaient dépasser le nombre de listes reçues. Nous n'avons rejeté aucune liste". Pour l'instant les listes qui seront en course pour la conquête de la Ville, du Conseil Départemental et les listes des candidats pour la Mairie de Bargny vont être publiées dans la soirée à la préfecture de Rufisque. Moins de 10 listes seront en compétition pour conquérir la ville et 4 listes vont briguer le siège du président du Conseil départemental, occupé jusqu’ici par Souleymane Ndoye, qui est aussi candidat à sa propre succession...