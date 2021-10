Locales 2022 / Rufisque Nord : Boulkhère Fall déclare sa candidature et lance des piques à l’actuelle équipe municipale.

Boulkhère Fall, un leader politique de l'Apr, mouvance présidentielle, a déclaré officiellement sa candidature aux locales de 2022. Ce jeune de la commune du Nord compte bien briguer le suffrage des populations de ladite commune lors de ces échéances de janvier 2022. C’était lors d’un meeting organisé ce 13 octobre dans son fief à Fass.



« Les femmes qui me soutiennent ont décidé de porter ma candidature. C’est ce qui nous a motivé et nous acceptons leur demande pour relever ce challenge. » La commune du Nord traverse des difficultés qui sont devenues chroniques.



Le manque d’éclairage public dans certaines zones et des routes quasi inexistantes qui compliquent la mobilité, le manque d’infrastructures de base, de marché communal, d’assainissement, la formation des jeunes et des femmes et des financements, entre autres problèmes que M. Fall n’a pas manqué de citer lors de son allocution à cette rencontre politique qui a mobilisé des centaines de partisans qui ont profité de cette occasion pour montrer leur détermination à conquérir la commune de Rufisque Nord.