Locales 2022 / Parcelles Assainies, Guédiawaye : Les listes des candidats au complet dans les différents centres de vote

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique est présentement en tournée dans la région de Dakar pour inspecter les centres de vote à quelques heures de la tenue des élections départementales et municipales ce dimanche.



Après le constat dans quelques centres de vote aux Almadies et à Yoff, le ministre Antoine Félix Diome avec le directeur général des élections et le gouverneur de la région de Dakar, ont pu s’informer de la disponibilité des listes des différents candidats en compétition aux locales de 2022.

À l’école élémentaire de Daroukhane et précédemment dans d’autres centres de vote au niveau des Parcelles Assainies, le ministre de l’intérieur a été mis au courant de la disponibilité des listes.



Antoine Félix Diome a surtout insisté sur cet aspect qui consiste à vérifier toutes les listes pour ne pas créer des irrégularités. « Le conditionnement, la disponibilité de toutes les listes et celle du reste du matériel doivent être vérifiés », confiera le ministre de l’intérieur aux autorités administratives sur place. Ces derniers ont rassuré en estimant que tout est déjà disponible et qu’il ne reste que la distribution du matériel aux différents présidents de bureaux de vote.



Après le constat de la disponibilité de toutes les listes dans ces centres de vote à Guédiawaye, aux Parcelles Assainies, à Yoff et aux Almadies, le cortège ministériel se dirige vers la commune de Yeumbeul pour s’enquérir de la situation liée à la préparation du scrutin de demain.