Locales 2022 / Notto Diobass : Ndeye Fatou Ndiaye rallie Benno Bokk Yaakaar.

Sans conteste, la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) va droit vers une victoire éclatante dans le Notto Diobass. Ladite coalition dirigée par le ministre-maire Alioune Sarr, vient d'avoir la confirmation du soutien d'un nouvel allié dans son terroir.



En effet, il s'agit de la responsable du mouvement "And Bokk Jemouway", Mme Ndèye Fatou Ndiaye par ailleurs responsable de plusieurs groupements de femmes et femmes de développement dont la puissance dans cette localité est presque sans égale.



Ndèye Fatou Ndiaye qui vient de rallier la coalition BBY dirigée par Alioune Sarr, s'est dit honorée de l'accompagner aux élections de par la fierté qu'il représente pour le Diobass, et ses réalisations dans presque tous les secteurs de l'économie.



Face à la presse, pour accueillir Ndèye Fatou Ndiaye, M. Alioune Sarr n'a pas fait dans la dentelle pour revenir sur le bon déroulement des prochaines joutes électorales 2022. Et force, selon lui, restera à la loi. Car, estime-t-il, le Diobass doit être un et indivisible vu les relations proches qu'il y a entre Diobassois. Aussi, déclare-t-il, que la grande Coalition BBY gagnera largement dans sa commune.



Avant de faire remarquer que leur terroir a participé à tous les combats universels. "Des hommes et des femmes du Diobass sont allés mourir pour défendre les cause universelles. Les élections se dérouleront de manière apaisée. Car la paix et la stabilité sont les garants d'un développement durable", confie-t-il.