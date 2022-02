Locales 2022/ Mbaye Dione, Maire de Ngoundiane revient sur la défaite de Niasse, Idy et Aminata Mbengue Ndiaye dans leur localité

Mbaye Dione, le candidat de Benno Bokk Yakaar (Bby) à la Commune de Ngoundiane, à travers un entretien sur « L’observateur », liste les causes de l'échec de Benno à Thiès. Dans cet entretien, il tire les leçons de la défaite de Moustapha Niasse, Idrissa Seck et Aminata Mbengue Ndiaye dans leurs localités respectives. Le Maire de Ngoundiane revient également sur le retrait annoncé de Moustapha Niasse de la tête de l’Afp.

Surpris par la défaite de la coalition BBY dans la ville de Thiès et dans beaucoup de collectivités du département, Mbaye Dione l’est. Et en guise d’explication, il estime que cette défaite notée au cours du dernier scrutin dans la ville de Thiès et ses trois communes qui sont toutes tombées dans l'escarcelle de l'opposition, est, un désaveu envers la transhumance et une exigence de la restauration de la morale et de l'éthique comme valeurs fondamentales en politique. « Même si les politiques ressassent ces mots dans tous leurs discours, ils semblent se dispenser de cette obligation, au profit de la realpolitik. Je pense que le parti Rewmi paye également pour ce que beaucoup voient comme un double langage. Après avoir jugé inutile et budgétivore le Conseil économique, social et environnemental (Cese), le parti a accepté d'en assurer la présidence. Aussi, l'opposition a fait le pari de faire de ces élections le premier tour de la Présidentielle de 2024. Si l'on voit les résultats des grands centres urbains, comme Dakar, Thiès et Ziguinchor, on peut valablement penser qu'une partie importante de l'électorat a été influencée par ce discours » a confié le Maire de Ngoundiane aux confrères du journal l’observateur.

En effet, les Présidents Moustapha Niasse, Idrissa Seck et Aminata Mbengue Ndiaye ont tous perdu les listes qu'ils ont soutenues. Selon lui, Il y a certainement des leçons ou des enseignements à tirer de ces élections et cet exercice incombent à tous les acteurs politiques : « Les personnalités évoquées ici ont une expérience politique et une présence sur l'échiquier suffisamment longues pour disposer de matériaux intellectuel et politique qui leur permettent d'apprécier par elles-mêmes et pour elles-mêmes ces résultats. Par conséquent, il ne me revient pas de le faire à leur place. Mais, en tout état de cause, la jeunesse se montre de plus en plus impatiente pour les changements profonds qu'elle attend depuis quelque temps ». Dès lors, Mbaye Dione estime que c'est toute la classe politique, toutes les générations et tendances confondues, qui sont interpellées. Et Pour le cas du Président Moustapha Niasse, que je maîtrise un peu plus, poursuit-il, je peux, sans risque de me tromper, affirmer que la défaite du Candidat de Bby à Keur Madiabel ne peut nullement lui être attribuée. Pour tout ce qu'il a fait pour ce terroir et ses environs et depuis plus de cinq décennies, le Président Niasse est resté au cœur des populations de la Commune de Keur Madiabel et des communes voisines. Les leaders de la coalition avaient choisi de reconduire une écrasante majorité des maires sortants appartenant à la mouvance présidentielle et celui de Keur Madiabel n'a pas échappé à la règle. Malheureusement, des divergences sont toujours notées au sein de la coalition locale, y compris au sein même de l'Afp, malgré le soutien indéfectible du président Niass.



Retrait du Président Niasse de la tête du parti (Afp)

« Nous travaillons depuis l'annonce du congrès à créer les conditions en vue d'assurer la préservation du legs et la modernisation de nos instances à l'une des mutations économiques, sociales, culturelles, technologiques et politiques, a affirmé le Maire de Ngoundiane. A mon sens, le fait que le candidat soutenu par le Président Niasse n'ait pas gagné aux élections de leur localité, certes peut être apprécié comme un camouflet pour le candidat. Mais cela ne doit ni hâter ni retarder le calendrier que s'est fixé le parti vers son congrès de renouvellement et de rajeunissement » a-t-il dit sur ce sujet. Il ajoute que : « cela fait plus de 20 ans que je chemine avec le Président Niasse et sans prétendre le connaître, je sais au moins que personne ne peut exercer sur lui une quelconque pression pour avancer ou reculer la date de son retrait à la tête du parti ».