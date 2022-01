Locales 2022 / Mame Boye Diao au quartier Médina Chérif : « Vouloir être maire de Kolda ne me fera pas marcher sur des cadavres ou violenter… dans le respect des valeurs démocratiques… »

En route pour la mairie de Kolda, Mame Boye Diao vient de compter dans ses rangs un soutien de taille. Il s’agit de l’inspecteur Lamine Mballo qui vient de tenir un meeting dans son quartier Médina Chérif pour officialiser ce soutien. À cette occasion, le candidat Mame Boye Diao de la coalition Nay Leer invite les populations à des élections apaisées dans le respect du jeu démocratique.



Mame Boye Diao s’adressant à la foule, précise : « vouloir être maire de Kolda ne me fera pas marcher sur des cadavres ou violenter les koldois. Je voudrais être maire par la volonté des citoyens par les urnes. Ce sont ces derniers qui jugeront de voter pour ou contre mon programme dans le respect des valeurs démocratiques. Et aux jeunes, j’invite de faire une campagne apaisée sans aucune violence physique car moi je n’œuvre que pour la paix et la tranquillité des citoyens. C’est pourquoi, le jour du scrutin, il faudra aller voter dans le calme et respecter le verdict des urnes. Et ensemble allons jusqu’au bout pour la victoire finale. »



Revenant sur Lamine Mballo, il soutient que c’est un homme de conviction et de valeur. « Il est engagé pour le développement de la cité. Et je ne pense pas qu’il regrettera d’avoir choisi de cheminer avec nous. C’est pourquoi, il faudra qu’il se batte pour le développement de Kolda et de sa jeunesse… »



Abondant dans le même sens, Lamine Mballo de soutenir : « nous nous engageons à faire élire le candidat Mame Boye Diao à la mairie de Kolda le soir du 23 janvier. Mais, nous disons au candidat que nous avons des problèmes d’éclairage, d’assainissement entre autres. C’est pourquoi, nous voulons qu’une fois élu qu’il relève ces défis-là… »



Tout le quartier de Médina Chérif a pris d’assaut le lieu du meeting en arborant des tee-shirts jaunes à l’effigie de Mame Boye Diao en scandant « Mame Boye, le maire!!! »