Locales 2022 : Mamadou Lamine Guèye gagne la commune de Khombole pour la coalition BBY.

Pour contre-carrer leurs adversaires qui crient déjà victoire, Mamadou Lamine Guèye, tête de liste de la coalition BBY à Khombole (Thiès) a fait face à la presse pour dire non à cette tentative de récupération avant d'annoncer sa victoire. En effet, selon lui, ceci est le résultat d'un travail acharné que lui et ses collaborateurs ont abattu sur le terrain à travers du porte à porte et des caravanes.