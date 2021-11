Locales 2022 : Les femmes de Benno Bokk Yakaar de Mbour plébiscitent le candidat Cheikh Issa Sall.

En assemblée générale d’investiture de Cheikh Issa Sall, rencontre qu’elles ont initiée ce dimanche 28 novembre, les femmes de Benno Bokk Yakaar de Mbour ont dit oui au choix du président Macky Sall. Une réponse favorable au profit du leader du Mouvement ‘’Amdem’’ (Agir avec Macky pour le développement de Mbour) qu’elles ont légitimé pour tout l’espoir qu’elles disent nourrir sur la personne de leur candidat à la mairie de Mbour, aux prochaines élections locales.



Dans la déclaration des femmes de ladite coalition présidentielle, elles ont vivement félicité le président Macky Sall ‘’pour la pertinence de son choix porté sur Cheikh Issa Sall pour conduire la liste Benno Bokk Yaakaar, à l'occasion des élections locales du 23 janvier 2022’’.





Ce choix fait par leur leader est légitime et tombe à pic, à leurs yeux. ‘’Cheikh Issa Sall est un haut fonctionnaire compétent, valeureux, dynamique, engagé et qui œuvre inlassablement pour l'émergence de son terroir. Cheikh Issa Sall est le choix des femmes parce qu'il a le meilleur profil, parce qu'il aime profondément Mbour parce qu'il promeut le leadership féminin et surtout parce que son programme (Yessal Mbour) vise à renforcer l'automatisation des femmes et le leadership féminin’’, a déclaré Sira Ndiaye qui a porté la parole de ses camarades, au micro de Dakaractu.



Dans ce programme Yessal Mbour, signale-t-elle, ‘’les femmes occupent une place centrale. Nous avons très tôt compris qu'elles n'ont pas souvent accès aux ressources essentielles, que leur travail n'est ni bien récompensé ni reconnu. Et c'est pour cette raison que nous, nous allons déployer tout un dispositif pour relever leur niveau de vie. Pour extirper les nombreuses femmes de Mbour du cycle de pauvreté dans lequel elles se trouvent et les aider à atteindre leur autonomie, nous allons renforcer leurs capacités à travers une série de formation et de transformation de produits locaux’’.



Ce fut l’occasion pour la député Sira Ndiaye de rendre hommage aux femmes du département, pour tout le soutien qu’elles n'ont cessé de leur apporter à Mbour. Votre apport a été non négligeable dans la marche de l'histoire. Et notre candidat compte et comptera toujours sur vous pour remporter haut la main ces élections et faire de Mbour une ville solidaire, résiliente et prospère. Et nous comptons sur vous pour relever ce défi. Cela passe par la remobilisation des troupes, des visites de proximité, une grande campagne de sensibilisation et une vulgarisation de toutes les actions de notre candidat Cheikh Issa Sall...’’